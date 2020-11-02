Раду закликають заповнити вільні вакансії КСУ вже цього тижня

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав парламент цього тижня заповнити вільні вакансії Конституційного суду за своєю квотою.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це перший віцеспікер заявив 2 листопада під час погоджувальної ради.

"Мені здається, що мабуть є час для того, щоб ми спинилися в прийнятті неконституційних і незаконних рішень, і почали шукати вихід із цієї ситуації. Це зобов'язує в тому числі і нас, як Верховну Раду. Я вношу таку пропозицію, щоб більш уважно підійти до того, щоб ми на цьому тижні доукомплектували наші вакансії в Конституційному суді України і надали можливість теж дозаповнити необхідні вакансії, які там існують", - зазначив Стефанчук.

Він акцентував на тому, що ситуація, яка склалася в КС, потребує вирішення, в тому числі й на рівні парламенту, тому "важливо розділити її на дві складові: негайне повернення електронного декларування і всіх норм, які були", закликавши знайти компромісну ініціативу, серед уже винесених депутатами. По-друге, Стефанчук наголосив на необхідності вирішити питання щодо "правового режиму уточнення чи якогось іншого з Конституційним судом України".

"Об 11:00 сьогодні були скасовані загальні збори суддів і з порушенням усіх процедур був змінений порядок денний роботи Конституційного суду України, і о 12:00 почнеться пленарне засідання великої палати КС, де буде продовження розгляду справи за поданням 46-ти народних депутатів щодо офіційного тлумачення положень... по землі", - додав перший віце-спікер.

Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК поінформували, що Конституційний Суд України позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, чим фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів.

Цього ж дня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Також 29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО, яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.

На сьогодні в складі Конституційного суду з 18 посад не закритими залишаються 3 вакансії : 1- від З'їзду суддів України, 2 - від Верховної Ради.