КСУ переніс збори суддів

Конституційний Суд України переніс збори суддів, призначені на понеділок, 2 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

“Збори суддів Конституційного Суду України перенесено”, - ідеться в повідомленні.

Про причини перенесення не повідомляється, як і про імовірну дату їх проведення.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в КСУ поінформували, що збори суддів суду призначено на 11.00 годину 2 листопада.

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Порядку денного щодо цих зборів на сайті не було оприлюднено.

Натомість у порядку денному роботи на понеділок, 2 листопада, йдеться, що о 12.00 годині Велика палата КСУ розгляне подання народних депутатів щодо тлумачення норм Конституції стосовно права власності на землю.