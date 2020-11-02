Конституційний Суд завтра розгляне мовний закон

Конституційний Суд України планує 3 листопада у закритому режимі продовжити розгляд питання конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у порядку денному засідань КСУ, що розміщений на сайті суду.

"Продовження розгляду справи за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України „Про забезпечення функціонування української мови як державної“ (закрита частина пленарного засідання)", - зазначається у порядку денному КС.

Початок закритої частини пленарного засідання Великої палати Конституційного Суду заплановане на 10:00.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2019 року до КСУ надійшло подання 51 народного депутата щодо конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Верховна Рада ухвалила цей закон 25 квітня 2019 року, а 16 липня він набув чинності.

7 липня 2020 року Велика палата Конституційного Суду розпочала розгляд справи про конституційність закону про мову.

Один із авторів подання, народний депутат 7-8 скликань від «Опозиційного блоку» Олександр Долженков на засіданні заявив, що закон був ухвалений із порушенням процедури, а також дискримінує нацменшини.

Автори конституційного подання вказують, що тодішній Голова ВР Андрій Парубій порушив процедуру розгляду законопроєкту.

Окрім цього, у матеріалах подання йдеться, що під час ухвалення закону про мову нібито було порушено вимоги особистого голосування народних депутатів. Зокрема, закон ухвалили за підтримки 278 народних депутатів, але серед тих, хто проголосував, 22 народні депутати не були зареєстровані того дня під час письмової реєстрації у Верховній Раді (голосували тільки їхні картки).

Як повідомлялось, в Україні виникла конституційна криза після того, як 27 жовтня Конституційний Суд на закритому засіданні визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

28 жовтня НАЗК на виконання рішення КСУ закрило доступ до Реєстру е-декларацій. В Агентстві заявили, що судді КС ухвалили це рішення у власних інтересах, оскільки відомство виявило у кількох із них ознаки декларування недостовірної інформації.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці й обороні країни.

30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства", яким пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є "нікчемним" (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів. Окрім того, передбачається, що повноваження складу КСУ, який діяв на момент прийняття ним цього рішення, припиняються з дня набрання чинності цим законом.