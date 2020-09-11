Майже 80% українців вважають обовязковим володіння державною мовою

Переважна більшість громадян України переконана, що українська мова є важливим атрибутом незалежності нашої держави, і володіти нею повинні всі, хто тут живе.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на підсумки загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Як зазначається, на думку переважної більшості громадян, українська мова є важливим атрибутом незалежності України – так вважають 72% опитаних, не погоджуються з цим близько 25%. Ця точка зору абсолютно домінує на Заході – лише 3% мешканців регіону не погоджуються з цим твердженням. У Центрі України 77% вважають мову атрибутом незалежності, 20% – ні. У Східному регіоні найбільше тих, хто з цим твердженням не погоджується – 49%.

Проблеми розвитку української мови першочерговими вважають 20% українців. Ще 44% назвали це важливою проблемою, хоча й визнають, що країна має більш нагальні потреби. 33% вважають ці проблеми другорядними. У Західному регіоні найбільше тих, хто вважає ці проблеми першочерговими (42% проти 4% на Сході), а у Східному регіоні переважає сприйняття проблем розвитку мови як другорядних (55%).

За даними дослідження, більшість українців (52%) вважають, що в Україні не порушують прав російськомовних громадян. Ще 26% вважають, що права російськомовних в окремих випадках порушуються, 10% говорять про постійні порушення. На Заході найбільше тих, хто вважає, що права не порушуються – 76%, також більшість підтримує таку думку і в Центральній Україні. У Східному регіоні, навпаки, значно більше людей, які вважають, що права російськомовних порушуються постійно (21%) або в окремих випадках (40%).

51% респондентів вважає, що мовні права україномовних людей на окупованих територіях Криму та ОРДЛО порушуються (з них 25% говорять про систематичні порушення, 26% – окремі випадки). Ще 19% вважають, що порушення мовних прав немає, майже третина респондентів (31%) не мають думки з цього приводу.

Більшість українців (66%) погоджуються, що російська мова в Україні може вільно використовуватися у приватному житті, але єдиною державною мовою має бути українська. Ще 18% вважають доречним надання російській офіційного статусу в окремих регіонах, а 13% впевнені, що російська має стати державною на всій території України. Щодо статусу російської мови наявний консенсус на Заході та в Центрі, у Південному регіоні також більшість вважає доречним збереження української як єдиної державної (62%). Думки розділилися лише у Східному регіоні: тут 33% говорять про єдину державну мову, ще 32% підтримують надання російській регіонального статусу та 31% - за надання російській офіційного статусу по всій країні.

Також зазначається, що переважна більшість українців (82%) погоджуються, що керівники держави і державні службовці повинні у робочий час спілкуватися державною мовою. Причому таку думку поділяють, у тому числі більшість мешканців Півдня та Сходу (82% та 63% відповідно).

Так само переважна більшість українців в усіх регіонах вважають, що всі громадяни повинні володіти державною мовою: загалом в Україні з цим згодні 79%, не погоджуються 16%. Найбільше не згодних з цим на Сході – 28%, але більшість (65%) підтримують обов’язкове знання громадянами державної мови і в цьому регіоні.

В усіх регіонах схвалюють і викладання більшості шкільних предметів державною мовою. Загалом в Україні прихильно ставляться до цього 77%, проти – 17%.

Мовні квоти підтримують 65% українців, але ситуація має регіональну специфіку. Абсолютне схвалення цієї ініціативи – на Заході (95%), більшість підтримує її й у Центрі (71% проти 26% негативного ставлення) та на Півдні (46% за і 40% проти). У Східному регіоні більше тих, хто не схвалює такий крок – 38% підтримують і 56% проти.

Опитування проводилося з 14 по 19 серпня в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Участь у ньому взяли 2018 респондентів віком від 18 років.