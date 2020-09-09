Кабмін планує ухвалити концепцію розвитку української мови до 2028 року

Міністерство культури та інформполітики має подати Кабміну концепцію Державної цільової національно-культурної програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2028 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в Плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік, затвердженому Кабінетом міністрів 9 вересня.

Згідно з документом, відповідну концепцію Кабмін планує розглянути вже у листопаді.

Зазначається, що концепція сприятиме створенню правових передумов для поступового формування єдиного мовно-інформаційного простору та збільшення кількості україномовних громадян.

Водночас МКІП має розробити та подати на розгляд Кабміну план заходів щодо реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава". Його планується розглянути та затвердити у жовтні.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 вересня схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в документі міститься 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування щодо важливості цих дій та напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання та очікувані результати.