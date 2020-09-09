Кабмін планує ухвалити концепцію розвитку української мови до 2028 року

Кабмін планує ухвалити концепцію розвитку української мови до 2028 року

Укрінформ
Міністерство культури та інформполітики має подати Кабміну концепцію Державної цільової національно-культурної програми розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2028 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в Плані пріоритетних дій уряду на 2020 рік, затвердженому Кабінетом міністрів 9 вересня.

Згідно з документом, відповідну концепцію Кабмін планує розглянути вже у листопаді.

Зазначається, що концепція сприятиме створенню правових передумов для поступового формування єдиного мовно-інформаційного простору та збільшення кількості україномовних громадян.

Водночас МКІП має розробити та подати на розгляд Кабміну план заходів щодо реалізації Стратегії популяризації української мови до 2030 року "Сильна мова - успішна держава". Його планується розглянути та затвердити у жовтні.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 9 вересня схвалив проєкт розпорядження про затвердження плану пріоритетних дій уряду на 2020 рік. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в документі міститься 690 пунктів, кожен з яких має обґрунтування щодо важливості цих дій та напрямів, відповідальних виконавців, строки виконання, класифікатори виконання та очікувані результати.

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