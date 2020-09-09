Перехід шкіл на українську контролюватиме секретаріат мовного омбудсмена

Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови здійснюватиме моніторинг дотримання мовного законодавства, в тому числі щодо переходу російських шкіл на українську мову навчання.

Як передає Укрінформ, про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Урядовий портал.

«Згідно із законодавством, контролем за навчально-виховним процесом займаються місцеві органи управління освітою і МОН. Уповноважений із захисту державної мови, відповідно до покладених на нього функцій, буде контролювати виконання мовного закону Міністерством освіти і науки України. Тому щодо виконання мовного законодавства стосовно можливих порушень ми, звичайно, будемо проводити відповідний моніторинг і в цьому році, і в подальшій перспективі», - пояснив Кремінь.

Він додав, що поруч із дотриманням вимог закону надзвичайно важливою є і якість викладання.

Уповноважений із захисту державної мови також нагадав, що норма закону щодо штрафних санкцій за порушення мовного законодавства почне діяти за 2 роки.

«Сьогодні ми можемо готувати виключно звернення до тих чи інших установ, організацій за зверненням громадян та за результатами моніторингу діяльності державних установ у різних сферах», - сказав Кремінь.

Як повідомлялося, в Україні 28 вересня 2017 року набув чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.