Перехід шкіл на українську контролюватиме секретаріат мовного омбудсмена
Як передає Укрінформ, про це сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, повідомляє Урядовий портал.
«Згідно із законодавством, контролем за навчально-виховним процесом займаються місцеві органи управління освітою і МОН. Уповноважений із захисту державної мови, відповідно до покладених на нього функцій, буде контролювати виконання мовного закону Міністерством освіти і науки України. Тому щодо виконання мовного законодавства стосовно можливих порушень ми, звичайно, будемо проводити відповідний моніторинг і в цьому році, і в подальшій перспективі», - пояснив Кремінь.
Він додав, що поруч із дотриманням вимог закону надзвичайно важливою є і якість викладання.
Уповноважений із захисту державної мови також нагадав, що норма закону щодо штрафних санкцій за порушення мовного законодавства почне діяти за 2 роки.
«Сьогодні ми можемо готувати виключно звернення до тих чи інших установ, організацій за зверненням громадян та за результатами моніторингу діяльності державних установ у різних сферах», - сказав Кремінь.
Як повідомлялося, в Україні 28 вересня 2017 року набув чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є українська, але відповідно до освітньої програми можуть викладатися одна або декілька дисциплін двома або більше мовами. Особам, які належать до національних меншин, гарантується право на навчання рідною мовою поряд з українською в окремих класах комунальних закладів дошкільної та початкової освіти.