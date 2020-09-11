Ткаченко: Якщо віддавати РФ наші російськомовні надбання, то скоріше втратимо, ніж здобудемо

Якщо віддавати РФ наш російськомовний спадок у різних сферах, то Україна скоріше втратить, ніж здобуде.

Таку думку висловив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю Українській правді.

"Якщо ми будемо віддавати Росії те, що, на мій погляд, є нашим спадком, особливо літературні, мистецькі, наукові надбання людей, які народилися в Україні і визнавали себе українцями, лише тому, що вони розмовляли російською мовою, ми скоріше багато втратимо, ніж здобудемо", - сказав міністр.

Він додав, що Україна перебуває у ситуації фактичної війни з країною-агресором, але наша сильна сторона полягає в тому, щоб унеможливити використання Росією елементів маніпуляцій стосовно мови, питань історії тощо.

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Також міністр зауважив, що має своє бачення, як запобігати таким маніпуляціям, але він не хотів би його нав’язувати, а механізм має бути напрацьований в результаті діалогу вчених. Він зауважив, що такий діалог зокрема відбудеться і в рамках круглих столів, які організовує МКІП.

"Після розмови вчених будуть закриті зустрічі за участі політиків та лідерів думок за модерацією Аспен інституту, на яких вони спробують знайти з різними точками зору свої бачення того, як рухатися далі", - додав Ткаченко.

Міністр вважає, що всі посадовці мають розмовляти українською мовою, але в побуті їм не можна забронити розмовляти іншою мовою.

Він також додав, що механізм , як просувати, робити промоцію українській мові, мають напрацювати фахівці.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство культури та інформаційної політики з 10 вересня розпочало серію національних круглих столів, присвячених темам культури діалогу, мистецтва, мови, релігії, екології.

У рамках національних круглих столів, що пройдуть в 7 містах України, науковці, провідні інтелектуали, лідери суспільної думки дискутуватимуть про культуру, історію, релігію, мову, філософію, мистецтво та екологію.