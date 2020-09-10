Ткаченко дасть пресконференцію до 100 днів роботи на посаді міністра

Пресконференція міністра культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко з нагоди 100 днів на посаді міністра відбудеться 14 вересня у Києві.

Про це повідомляє МКІП у Фейсбуці.

"Пресконференція Олександра Ткаченка з нагоди 100 днів на посаді міністра культури та інформаційної політики - 14 вересня 2020 року о 12:00 в Києві", - йдеться у повідомленні.

Пресконференція відбудеться у внутрішньому дворику Музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Під час заходу міністр розповість про досягнення за цей період, а також окреслить візію та стратегічні цілі Міністерства культури та інформаційної політики. Акредитація ЗМІ проводиться до 22:00 11 вересня за формою.

Як повідомляв Укрінформ, 4 червня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики.