Данілов заявив, що КСУ цілеспрямовано розхитує державність

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в РНБО відслідковують дії певної групи осіб, спрямовані на знищення державності України.

Про це він сказав у ефірі телепередачі «Свобода слова Савіка Шустера», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вчора, виступаючи на засіданні Ради нацбезпеки і оборони, наголосив, що ми відслідковуємо чіткі дії певної групи осіб, які спрямовані на знищення державності України. І ті рішення, які приймаються тими особами, вони саме на це направлені. І повірте, пройде час, все стане на свої місця і буде зрозуміло, хто за цим стоїть. Те, що в цьому бере, велика вірогідність, участь країна-агресор, в мене в цьому сумнівів майже немає», - заявив Данілов.

Він зауважив, що в Україні 6 років триває війна і «будь–які дії, які сьогодні робить та чи інша державна інституція, має рахуватися саме з цим фундаментальним фактом».

«Це спрощення ситуації, що ми на сьогоднішній день маємо якусь юридичну колізію стосовно прийняття чи неприйняття тих чи інших речей. Цілеспрямовано Конституційний Суд займається питанням розхитування державності України. І сьогодні, коли пан Тупицький (Олександр Тупицький - голова КСУ – ред.) на своїй пресконференції чітко наголосив, що вони ні за що не відповідають, такого не може бути. Кожна посадова особа, кожен громадянин під час війни має нести персональну відповідальність за ті дії, які вони скоїли», - вважає Данілов.

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Як повідомляв Укрінформ, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування.

Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду України закрило доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК поінформували, що Конституційний Суд України позбавив НАЗК доступу до держреєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади, чим фактично заблокував реалізацію результатів місцевих виборів.

Цього ж дня Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК поновити доступ до декларацій посадовців.

Також 29 жовтня Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного суду.