Тупицький готовий виступити у Раді та на засіданні РНБО

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький заявив, що готовий виступити у парламенті та на засіданні РНБО.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я вже сказав, я дуже сподіваюсь… я не говорю і не ставлю ультиматум, щоб цей законопроєкт було відкликано. Я навпаки хотів би, щоб з ним ознайомились побільше парламентарів, щоб це не вирішувалося в одну ніч, щоб всі підійшли до цього свідомо. Щодо відкритості, я готовий навіть, щоб мене заслухали на засіданні парламенту, на РНБО», - сказав Тупицький.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад КС. Проєкт закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» зареєстровано на сайті ВРУ.

27 жовтня 2020 року Конституційний Суд за поданням 47 депутатів із фракції ОПЗЖ та депгрупи «За майбутнє» скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування та деякі положення закону «Про запобігання корупції». Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК із перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб’єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Національне агентство з питань запобігання корупції 28 жовтня на виконання рішення КС закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський у зв'язку з рішенням КС скликав 29 жовтня засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці та обороні країни. На засіданні було ухвалено рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій; забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК; державним органам та органам місцевого самоврядування забезпечити доступ НАЗК до реєстрів та баз даних.

Зі свого боку уряд 29 жовтня на позачерговому засіданні ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК відкрити реєстр декларацій. В ніч на 30 жовтня Нацагентство поновило доступ до реєстру.