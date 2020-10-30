НАЗК назвало авторів резонансного подання до КСУ щодо е-декларацій

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднило перелік авторів подання до Конституційного Суду про незаконне збагачення, зазначивши, що двоє з них - Ілля Кива та Тарас Козак є фігурантами перевірок НАЗК.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці НАЗК у Фейсбуці.

"Протягом останніх днів ми часто бачимо питання про те, хто саме з депутатів подав до Конституційного Суду України конституційне подання у “справі про незаконне збагачення”. Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що стосовно двох з цих народних депутатів - Іллі Киви та Тараса Козака - раніше було розпочато повну перевірку декларацій", - зазначили в НАЗК.

НАЗК також назвало прізвища інших підписантів подання. Це, зокрема:

Абрамович Ігор Олександрович;

Батенко Тарас Іванович;

Бойко Юрій Анатолійович;

Бондар Віктор Васильович

Борт Віталій Петрович;

Бурміч Анатолій Петрович;

Волошин Олег Анатолійович;

Гнатенко Валерій Сергійович;

Дунаєв Сергій Володимирович;

Загородній Юрій Іванович;

Іоффе Юлій Якович;

Ісаєнко Дмитро Валерійович;

Кальцев Володимир Федорович;

Качний Олександр Сталіноленович;

Кісільов Ігор Петрович;

Колтунович Олександр Сергійович;

Королевська Наталія Юріївна;

Кузьмін Ренат Равелійович;

Ларін Сергій Миколайович;

Лукашев Олександр Анатолійович;

Льовочкін Сергій Володимирович;

Льовочкіна Юлія Володимирівна;

Макаренко Михайло Васильович;

Мамка Григорій Миколайович;

Мамоян Суто Чолоєвич;

Медведчук Віктор Володимирович;

Мороз Володимир Вікторович;

Німченко Василь Іванович;

Павленко Юрій Олексійович;

Папієв Михайло Миколайович;

Плачкова Тетяна Михайлівна;

Пономарьов Олександр Сергійович;

Приходько Наталія Ігорівна;

Пузанов Олександр Геннадійович;

Рабінович Вадим Зіновійович;

Скорик Микола Леонідович;

Славицька Антоніна Керимівна;

Солод Юрій Васильович;

Столар Вадим Михайлович;

Суркіс Григорій Михайлович;

Требушкін Руслан Валерійович;

Фельдман Олександр Борисович;

Христенко Федір Володимирович;

Чорний Віктор Іванович;

Шуфрич Нестор Іванович.

Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня 2020 року в НАЗК заявили, що розпочали перевірку електронної декларації депутата від ОПЗЖ Іллі Киви. Як пояснили тоді в НАЗК, моніторинг способу його життя розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.

Депутат від «Опозиційної платформи – За життя», власник медіахолдингу «Новини», до якого входять канали «112 Україна», ZIK і NewsOne Тарас Козак проходить як свідок у справі, що розслідує СБУ. Його допитували за трьома статтями, одна з яких - легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, дві інші - тероризм та фінансування тероризму. При цьому в СБУ заявили, що Козак був на допиті як свідка, оскільки він народний депутат і без згоди парламенту неможливо притягувати його до кримінальної відповідальності, висувати підозри.

27 жовтня Конституційний Суд провів засідання в закритому режимі, на якому визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, ця стаття ККУ передбачає відповідальність у вигляді штрафу чи позбавлення волі за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Після цього НАЗК заявило, що судді КСУ Ірина Завгородня та Сергій Головатий, які голосували в справі про визнання неконституційною статті про незаконне збагачення, мали конфлікт інтересів.

У НАЗК наголосили, що під час перевірки щорічних декларацій судді Конституційного Суду Володимира Мойсика встановлено ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України — використання завідомо підробленого документа.

Раніше НАЗК склало адміністративні протоколи щодо неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані суддями КСУ Володимиром Мойсиком та Ігорем Сліденком.

28 жовтня, о 19:00, Національне агентство з питань запобігання корупції на виконання рішення Конституційного Суду було змушене закрити доступ до Реєстру декларацій.

29 жовтня в НАЗК заявили, що Конституційний Суд позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади. А відтак - заблокував призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів.

Згодом НАЗК також заявило, що порушивши його роботу, КСУ пошкодив усю систему антикорупційних органів.

29 жовтня Кабмін на позачерговому засіданні, ініційованому Президентом, ухвалив розпорядження, яке зобов’язало НАЗК забезпечити відкритий цілодобовий доступ до публічної частини Єдиного державного реєстру декларацій.

29 жовтня Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження чинного складу Конституційного Суду. У законопроєкті пропонується визнати, що рішення Конституційного Суду від 27 жовтня 2020 року є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.