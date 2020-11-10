Шмигаль переконаний, що ВР розв'яже конституційну кризу в законний спосіб

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переконаний у тому, що Верховна Рада розв'яже кризу щодо Конституційного Суду у законний спосіб, а уряд таке рішення підтримає.

Про це він сказав в ефірі каналу Україна 24, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо говорити про цю політичну кризу, яка виникла через певні рішення, я впевнений, що розв'язання лежить виключно у законодавчій площині, в тій площині, на тому шляху, яким пішов наш парламент. Ми усіляко підтримаємо рішення парламенту, підтримуємо президента, і я впевнений, що вже найближчим часом справедливість буде торжествувати, і парламент прийме всі абсолютно правильні коректні законодавчі рішення», - сказав Шмигаль.

Прем'єр вкотре відзначив, що КСУ є абсолютно незалежною гілкою влади, на яку уряд не може впливати.

«Питання має вирішувати виключно у законному порядку. Верховна Рада сьогодні це розглядає, рухається тим способом, яким це дозволяє робити Конституція, яким дозволяють робити міжнародні норми й правила. Міжнародні партнери також включилися та допомагають нам своїми порадами. Тобто не йде мова про втручання», - додав прем'єр.

Як повідомляв Укрінформ,27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Зокрема, КС визнав неконституційними повноваження НАЗК з перевірки декларацій чиновників, моніторингу способу життя суб'єктів декларування, встановлення своєчасності подання декларацій, а також положення про відкритий доступ до декларацій в Єдиному державному реєстрі.

Президент Володимир Зеленський в зв'язку з рішенням КС скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці і обороні. На засіданні було прийнято рішення відновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства» (№4288), яким пропонує припинити повноваження чинного складу КС.

Також у законопроєкті пропонується визнати, що рішення КС від 27 жовтня є нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийняте суддями КСУ в умовах реального конфлікту інтересів.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Головою ВР Дмитром Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.

Також у парламенті 5 листопада було зареєстровано законопроєкт №4319 "Про внесення змін до Закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України)", серед його авторів – представниця Верховної Ради у Конституційному Суді Ольга Совгиря та представник Президента у КС – Федір Веніславський.

Законопроєкт пропонує збільшити мінімально необхідну кількість голосів з 10 до 12 для ухвалення рішення Великою палатою Конституційного Суду України. Крім того, автори також пропонують зміни, які передбачають, що Регламент КСУ затверджується законом.