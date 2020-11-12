Кілька суддів КСУ відмовляються брати участь у засіданнях - Веніславський

Представник Президента в КСУ Федір Веніславський підтвердив, що декілька суддів відмовляються брати участь у засіданнях до врегулювання політичної кризи, пов'язаної зі скасуванням ст. 366-1 ККУ.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи відповідає дійсності інформація, що роботу КС блокують судді, орієнтовані на Офіс президента, Веніславський сказав: "Немає суддів, орієнтованих на Офіс президента. Є судді, які розуміють негативні наслідки діяльності Конституційного суду, які розуміють, що в таких умовах працювати суд не може і ухвалювати рішення і тому вони, дійсно, сказали, що доки не буде вирішена ця політична криза, ми не вважаємо за потрібне брати участь у засіданнях Конституційного суду".

Водночас він додав, що через коронавірус "на лікарняному і на самоізоляції перебуває на даний момент чотири судді - якраз ті, які голосували проти того рішення".

Веніславський також розповів, що, за інсайдерською інформацією, у КС біля 40 працівників уже перехворіли або хворіють на коронавірус.

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Як повідомляв Укрінформ, 10 листопада КС вчергове відклав розгляд справ через відсутність кворуму. Із 18 суддів у КС працює 15, для проведення засідання необхідний кворум із 12 суддів. За інформацією агентства, суддя Сергій Головатий взяв відпустку, інші троє суддів - Олег Первомайський, Василь Лемак і Віктор Колісник - відмовилися брати участь у роботі суду.

27 жовтня КС визнав неконституційною статтю 366-1 ККУ, що передбачає покарання за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними контрольні повноваження НАЗК.

29 жовтня Президент скликав термінове закрите засідання РНБО для визначення заходів невідкладної реакції держави на нові загрози і виклики національній безпеці й обороні. На засіданні було прийнято рішення поновити публічний доступ до Єдиного державного реєстру декларацій і забезпечити проведення спеціальних перевірок НАЗК.

Окрім того, 30 жовтня глава держави вніс до Верховної Ради законопроєкт «Про відновлення довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження чинного складу КС, однак законопроект поки не знайшов підтримки у парламенті.

Голова ВР Дмитро Разумков 2 листопада повідомив про плани парламенту відновити електронне декларування новим законом.

Увечері 2 листопада група народних депутатів кількох фракцій на чолі з Разумковим зареєструвала законопроєкт №4304 "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". Документ передбачає внесення змін до Закону "Про запобігання корупції", якими пропонується відновити права НАЗК.