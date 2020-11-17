Пацієнти мають право на повний перелік послуг за «ковідним» пакетом - Шмигаль

Пацієнти, які лікуються абмулаторно, мають право вимагати безкоштовного надання всіх послуг та ліків, передбачених «ковідним» пакетом.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV.

"Звичайно, люди мають право і мають вимагати, а лікарі зобов'язані надавати весь необхідний комплекс ліків і лікування людям, які лікуються амбулаторно. Це дуже важливий меседж. Всі кошти для лікування і закупівлі необхідних ліків держава виділила - і виділяє достатньо. Питання в тому, щоб вимагати цього від лікарів в лікарнях, які ці гроші отримують по розподілу за "ковідні" пакети", - наголосив глава уряду.

Він зазначив, що держава в достатній кількості виділяє кошти місцевим комунальним лікарням, які є не прибутковими.

Проте, за словами Шмигаля, проте залишається питання до головних лікарів: як вони господарюють, як виплачується зарплата, як закуповуються ліки.

"Тут уже потрібно дивитися на кожну лікарню індивідуально… Ці питання стоять на контролі департаментів охорони здоров'я державних адміністрацій. Ці питання на контролі у міських голів, там де лікарні належать містам, або громадам", - підсумував Шмигаль.

Фото: КМУ