Якщо карантин вихідного дня не спрацює, будуть жорсткіші заходи — Прем’єр

Якщо карантин вихідного дня не дасть результатів, уряд буде впроваджувати більш жорсткі заходи.

Як передає Укрінформ, про це під час виступу у Верховній Раді 17 жовтня сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Основне завдання карантину вихідного дня, щоб ми вийшли на плато за кількістю хворих, тобто зафіксувати їх на цифрах не більше 12 -15 тисяч в день. За найближчі два тижні ми повинні побачити його перші результати за умови дотримання абсолютно всіх правил. Якщо цього не станеться, ми почнемо готуватися до більш жорстких карантинних обмежень. Ми будемо вимушені це робити”, - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що карантин вихідного дня може дати Україні шанс уникнути більш жорсткого локдауну.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Згідно з постановою уряду, з 00 годин суботи до 00 годин понеділка додатково до обмежень, які передбачені у будні дні, забороняється: приймання відвідувачів у закладах громадського харчування - барах, ресторанах, кафе. Діяльність спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів також під забороною. У цей період закриті торговельно-розважальні центри та інші заклади розважальної сфери, заклади культури, які проводять культурно-масові заходи.

В Україні станом на 17 листопада лабораторно підтверджені 557 657 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу - 11 968.