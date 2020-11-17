Шмигаль пояснив, чому частина COVID-фонду пішла на дороги

Кошти, які були виділені з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт доріг, покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу в парламенті 17 листопада.

«Кошти на Дорожній фонд покликані подолати економічні наслідки пандемії в Україні», - сказав Шмигаль.

За його словами, залучення додаткових коштів на будівництво доріг дозволило створити додаткові робочі місця та наповнило бюджет за рахунок сплати податків.

Як повідомляв Укрінформ, уряд в липні виділив Державному агентству автомобільних доріг (Укравтодору) 35 млрд гривень з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт 1459 кілометрів доріг державного значення.

Порядок використання коштів Фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 був затверджений урядом 22 квітня. Розмір Фонду становить 66 млрд грн, що було передбачено у державному бюджеті.