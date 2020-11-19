Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що у зв'язку з пандемією COVID-19 креативна економіка у світі ніколи не була так на часі, як зараз, вона має стати пріоритетом стратегічного розвитку України.

Про це він зазначив у відеозверненні на міжнародному форумі "Креативна Україна", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Пандемія вимагає системного підходу з урахуванням можливих ризиків, критичного ставлення до розбурханого інформаційного простору, гнучкості та творчості, щоб знаходити нестандартні рішення, які здатні врятувати світ. Тому креативна економіка ніколи ще не була так на часі, як зараз", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що креативність - це не про розваги. За його словами, фундаменти креативної економіки - це розуміння використання ресурсів, уміння капіталізувати талант, інтелект, майстерність і продавати всій планеті актуальні рішення як у культурі, так і в медицині, а ще це можливості для самореалізації.

Президент розповів, що цього року в Україні запустили багато ініціатив на підтримку українських креативних індустрій, розвитку туристичної інфраструктури, відновлення культурних пам'яток у межах "Великої реставрації", створення ефективних хабів у регіонах України.

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"Креативні індустрії - це про зв'язки, вони поєднують у собі різні сектори, різні матеріали, різні формати, напрями, культурне та економічне, традиційне і сучасне, кустарне та інноваційне, минуле та майбутнє", - підкреслив Зеленський.

У цьому контексті він відзначив, що вироби карпатських майстринь лягають в основу київських фешн-колекцій, а харківський художник розвиває концепцію виставки мурального живопису з книги івано-франківського письменника.

"Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку України, для цього в нас є талановиті люди, унікальний культурний ресурс, у нас є спадщина. Зараз креативні індустрії нагадують фенікса, що постає з попелу, постає оновленим, молодим, сильним, адаптованим до нового життя, до нової реальності. А держава зробить усе, аби ця реальність для креативних індустрій була комфортною, а умови максимально сприятливими", - запевнив Президент.

Глава держави додав, що креативна економіка посилює провідні економіки світу, що створюють високу додану вартість і робочі місця, розвиває міста, генерує оригінальні змісти та сенси.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні проходить дводенний Міжнародний форум "Креативна Україна", мета якого - обговорення оптимальних шляхів підтримки розвитку креативної економіки держави. Головним організатором заходу виступає Міністерство культури та інформаційної політики.