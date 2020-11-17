Ткаченко подасть уряду пропозиції підтримки культури на карантині

МКІП у середу подасть на розгляд уряду пропозиції щодо допомоги у рамках підтримки гравців сфери культури, туризму та підприємців креативних індустрій, які постраждали від карантинних обмежень.

Як зазначив міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко у Фейсбуці, про це йшлося на zoom-зустрічі з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та представниками галузей, повідомляє Укрінформ.

«Домовились про розробку плану допомоги по короткотермінових (нагальних) заходах, пропозиції від Міністерства культури та інформаційної політики по яких уже завтра будуть подані на уряд. А також в роботі середньотермінові та довгострокові, які представимо вже найближчим часом», - написав Ткаченко.

За його словами, участь у заході взяли глава уряду Денис Шмигаль, партнери з розвитку та ключові гравці сфери культури, туризму та підприємці креативних індустрій, які реально на собі відчули весь масштаб карантину.

«Говорили про стан справ і пропозиції стосовно подальших кроків. Дякую Денису Шмигалю за готовність чути та надати підтримку, а усім учасникам – за конструктивні рішення», - додав глава МКІП.

Загалом, зазначив міністр, підтримку можна сегментувати на пряму фінансову, податкові пом’якшення та полегшення умов на окремі види діяльності.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня - з 14 до 30 листопада. Ще до ухвалення такого рішення Ткаченко наголошував, що такого роду обмеження можуть негативно вплинути на заклади культури. Потім він повідомив про те, що МКІП готує пропозицію до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів щодо компенсацій для сфери культури під час карантинних обмежень.