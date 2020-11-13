Ткаченко: Сфера культури недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня

Бізнес у сферах культури, креативних індустрій, туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, який запроваджують в Україні з 14 до 30 листопада.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Карантин вихідного дня вдарить дуже сильно по тим індустріям, якими опікується наше міністерство - культура. креативні індустрії, готелі. сфера гостинності. Безперечно, це 50% їхніх доходів за вихідні дні", - сказав Ткаченко.

Він наголосив, що ці сфери мають отримати компенсацію від держави "у надзвичайно великих масштабах" і додав, що обговорював цю тему з Прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. За його словами, Глава уряду планує зустрітися із представниками сфер культури та креативних індустрій.

Він наголосив, що МКІП також співпрацюватиме з спеціалістами сфер культури, креативних індустрій та туризму, щоб знайти вихід з ситуації, що склалася внаслідок посилення карантину у вихідні.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.