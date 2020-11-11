Бізнес у сферах культури й туризму недоотримав 83 мільярди гривень через карантин – Ткаченко

Туристичний і культурний бізнес втратив 83 млрд гривень доходу внаслідок запровадження карантину від березня цього року.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Фейсбуці.

"Ця мова цифр говорить саме за себе щодо критичності ситуації та важливості фінансової підтримки. 2% ВВП країни, або більше 83 млрд грн – сукупні втрати бізнесу сфери культури, креативних індустрій та туризму від недоотриманого доходу з початку березня, враховуючи перший локдаун", – написав Ткаченко.

Він додав, що в Україні відбулося падіння туристичного потоку на 75% і середні втрати доходу за одні вихідні – 1 045,66 млн грн.

"Падіння середньої завантаженості готелів з 50% до 20%. Середні втрати доходу за 1 вікенд – 119,77 млн грн", – зауважив Ткаченко.

За його повідомленням, кінотеатри втратили відвідувачів на 39% і середні втрати доходу за одні вихідні – 17,13 млн. грн.

"Культура та креативні індустрії (без ІТ та кіномереж) – втрата 50% доходу через обмеження на проведення заходів та вхід до закладів, втрата платоспроможності. Середні втрати доходу за 1 вікенд – 324,16 млн грн", – пояснює міністр.

Крім того, за словами урядовця, втрати в робочій силі та доходах відкидають галузі туризму, культури та креативних індустрій на рівень 2010 року.

"Локдаун туризму, культури та креативних індустрій може призвести до втрати близько 10% ВВП протягом найближчих 5 років. Відновлення ринків відбуватиметься повільно через міграцію спеціалістів до більш захищених індустрій. Негативний баланс робочої сили в креативних індустріях призведе до втрати їх експортного потенціалу та можливості промоції України в світі через креативні продукти та послуги", – зауважив Ткаченко.

Він наголосив, що ситуація потребує термінових рішень, і МКІП вже готує пропозицію до Кабміну про режим фінансових компенсацій.

"Будемо апелювати до європейського досвіду, бо введення локдауну там передбачало фінансові компенсації від держави суб’єктам господарювання (зокрема і самозайнятим) на період простою", – підкреслив Ткаченко.

Він також розповів, що дискусія на урядовій нараді щодо карантину вихідного дня була непростою і обмеження мають бути, але на три тижні – до стабілізації росту захворювань і з чітким переліком заборон.

"Ми не відступаємо від своєї позиції і продовжуємо боротися. Рішення складне, але прошу галузь так само не опускати руки заради української культури", – додав Ткаченко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 11 листопада вніс зміни до постанови № 641, якими запровадив карантин вихідного дня.

Ткаченко на засіданні 11 листопада закликав уряд спільно напрацювати механізм компенсацій закладам культури, по яких "вдарить" карантин вихідного дня.

На початку тижня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко висловив думку про недоцільність закриття закладів культури на карантин вихідного дня.

На думку Ткаченка, це матиме негативні наслідки для сфери культури, креативних індустрій та гостинності. Є ризики того, що ці заклади можуть залишитися без фінансування, а сотні тисяч людей – без роботи. Він переконаний, що саме заклади культури найбільш безпечні для відвідування впродовж карантину, про що свідчать результати досліджень. Адже там є вентиляція, дотримуються вимоги щодо заповнюваності залів глядачами лише на 50%, люди не сидять близько один до одного.