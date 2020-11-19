Технореволюція і старіння населення: на форумі «Креативна Україна» говорили про глобальні зміни

Нова реальність відбувається на очах, вона охоплює всі сфери життя людини, а економічні зрушення торкаються абсолютно всіх напрямків економіки одночасно.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова під час IV Міжнародного форуму "Креативна Україна", розповідаючи чим відрізняється нова реальність.

За словами Лібанової, зміни, які відбуваються в світі, є дуже комплексними, вони охоплюють практично все, а четверта технічна революція пов’язана з масовою діджиталізацією економіки.

«Ще ніколи економічні зрушення не торкались абсолютно всіх сфер буття. До чого приводить діджиталізація? До того, що створюються нові галузі, принципово по іншому працює ринок праці», - зазначила Лібанова, додавши, що робочі місця діляться наразі на дві нерівні групи. Перша група - менша за кількістю робочих місць, але значно більша за внеском у розвиток, це висококваліфіковані робочі місця.

Друга - значно більша група робочих місць, яка обслуговує комп’ютеризовані сфери. В цій групі значно нижчі вимоги до якості робочої сили, до освіти, до креативності, до творчого пошуку.

Крім економіки, наголосила експертка, нова реальність змінюється під тиском інших чинників. Зокрема, світ переживає бурхливе демографічне старіння і в кожній країні зростає кількість людей старшого віку.

«Робоча сила стає іншою, населення стає іншим. І тут цікава деталь – те, що в складі населення все більше і більше стає людей старшого віку, певним чином провокує те, що зміна цінностей відстає від змін реальності. Оскільки людина старшого віку менш швидко реагує, вона менше здатна і схильна до кардинальних змін. З цим треба рахуватись», - вважає Лібанова.

Також вона звернула увагу на те, що попередні промислові революції раніше відбувались в різних країнах, в різний час, натомість нинішні зміни відбуваються майже одночасно повсюди.

«Важливо, що все відбувається дуже швидко і нова реальність утворюється буквально на очах. Ми не встигаємо не те, що змінити своє ставлення до нової реальності, а й пристосуватись та адаптуватись до неї», - наголосила Лібанова.

Підсумовуючи виступ, вона відзначила, що необхідно осмислити, що відбувається зараз і як реагувати відповідним чином, щоб зрозуміти, які якості потрібні в новій реальності, необхідно зрозуміти, що таке нова реальність, що таке успіх, чим він вимірюється в новій реальності.

Як повідомляв Укрінформ,IV Міжнародний форум "Креативна Україна" через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.