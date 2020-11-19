Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам - Ткаченко

Гроші на державну допомогу креативній індустрії під час карантину вже виділені, але ще не надійшли адресатам, потрібно довести до кінця розпочату роботу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в кулуарах на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна".

«Вони (гроші – ред.) вже виділені, але ще не надійшли адресатам. Тому, коли ми говоримо про підтримку, важливо виконувати обіцянки, які ми давали: і уряд, і Рада, - змінюючи відповідно закони і розподіляючи гранти. Головне зараз - довести до кінця ту велику роботу, яка вже була проведена», - сказав міністр.

Як він зазначив, кошти мають отримати через гранти УКФ усі, хто подав документи на відшкодування збитків внаслідок карантину.

«Від грантів Українського інституту книги і інші програми, які ми запустили, зокрема через Держкіно, Мінкульт - це лише початок. Крім того, ми вже на 7% зменшили ПДВ на креативні індустрії, це європейська практика, так роблять у багатьох країнах. Ми змінюємо зараз і полегшуємо систему отримання кредитів 5-7-9. Головне, всі ці роботи реалізувати і довести до кінця», - підкреслив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум «Креативна індустрія» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.

Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.