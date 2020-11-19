Гроші на підтримку культури вже виділені, але ще не надійшли адресатам - Ткаченко
Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в кулуарах на IV Міжнародному форумі "Креативна Україна".
«Вони (гроші – ред.) вже виділені, але ще не надійшли адресатам. Тому, коли ми говоримо про підтримку, важливо виконувати обіцянки, які ми давали: і уряд, і Рада, - змінюючи відповідно закони і розподіляючи гранти. Головне зараз - довести до кінця ту велику роботу, яка вже була проведена», - сказав міністр.
Як він зазначив, кошти мають отримати через гранти УКФ усі, хто подав документи на відшкодування збитків внаслідок карантину.
«Від грантів Українського інституту книги і інші програми, які ми запустили, зокрема через Держкіно, Мінкульт - це лише початок. Крім того, ми вже на 7% зменшили ПДВ на креативні індустрії, це європейська практика, так роблять у багатьох країнах. Ми змінюємо зараз і полегшуємо систему отримання кредитів 5-7-9. Головне, всі ці роботи реалізувати і довести до кінця», - підкреслив урядовець.
Як повідомляв Укрінформ, IV Міжнародний форум «Креативна індустрія» через пандемію вперше відбувається з поєднанням офлайн та онлайн форматів виступів. Протягом двох днів учасники заходу розглянуть поточний стан та перспективи розвитку креативних індустрій в Україні.
Серед гостей та учасників форуму є представники української влади, чиновники ЄС та Великої Британії, відомі діячі креативних індустрій; представники HBO та інших всесвітньо відомих компаній, викладачі Стенфорду і Гарварду, засновники та керівники провідних українських бізнесів, що працюють у креативному секторі економіки.