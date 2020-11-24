ВООЗ закликає не знімати карантинні обмеження на Різдво

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) застерегла від зняття обмежень на період Різдвяних свят в регіонах з несприятливою епідеміологічною обстановкою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AFP.

У ВООЗ наголосили, що уникнення сімейних святкувань було б «найбезпечнішим вибором» на Різдво, адже під час пандемії коронавірусу для них не існує безпечного варіанту.

«Якщо в країні немає необхідної інфраструктури, і влада не в змозі відстежувати контакти людей, які заразилися, та ізолювати їх, то послаблення призведуть до різкого зростання кількості заражень», - зазначив виконавчий директор Програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій у галузі охорони здоров'я Майкл Райан.

Він додав, що подібна ситуація спостерігалася в Канаді після святкування Дня подяки, коли кількість захворювань на COVID-19 збільшилася.

Утім, за словами Райана, урядам необхідно вдало збалансувати рівень коронавірусних обмежень, адже занадто суворі заборони «створюють багато невдоволення, подальшої втоми та несприйняття».

Як повідомляв Укрінформ, уряд Великої Британії планує скасувати карантинні обмеження для населення спеціально в період Різдва, щоб дати можливість сім’ям повноцінно відзначити це свято та відвідати родичів.