Британія отримає перші 800 тисяч доз COVID-вакцини наступного тижня

Велика Британія наступного тижня отримає перші 800 тис. доз COVID-вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоровя Метт Хенкок сказав журналістам ВВС.

«Наступного тижня ми отримаємо 800 тисяч», - заявив міністр.

Хенкок додав, що наступне постачання вакцини британцям відбуватиметься у відповідності до темпів виробництва препарату на заводі компанії Pfizer в Бельгії.

Загалом Британія замовила 40 млн доз вакцини від Pfizer та BioNTech, а також на ухваленні британського Агентства з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA) наразі перебуває вакцина британської компанії AstraZeneca, імунізацію якою уряд також планує розпочати найближчим часом.

Раніше в МОН Британії заявляли, що насамперед планують вакцинувати мешканців будинків літніх людей та їхніх опікунів, після них щеплення отримають люди старше 80 років та медичні і соціальні працівники.

Як повідомляв Укрінформ, Британія стала першою країною у світі, яка має клінічно затверджену вакцину для постачання населенню. Нею стала вакцина виробництва німецької фармацевтичної компанії BioNTech та її американського партнера Pfizer.

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