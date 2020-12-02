Британія першою у світі схвалила COVID-вакцину від Pfizer-BioNTech

Уряд Великої Британії схвалив використання вакцини від коронавірусу, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

«Сьогодні уряд прийняв рекомендацію незалежного Агентства з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA) затвердити для використання COVID-19-вакцину від Pfizer-BioNTech», - заявили в британському Кабміні.

У відомстві також додали, що сама вакцина стане доступно в країні вже наступного тижня.

За словами міністра МОЗ Метта Генкока, Британія стала першою країною у світі, яка має клінічно затверджену вакцину для постачання населенню.

Учора німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer подали запит в Європейське агентство лікарських засобів (EMA) на дозвіл на використання їх вакцини від коронавірусної інфекції нового типу в Євросоюзі.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.