Британія першою у світі схвалила COVID-вакцину від Pfizer-BioNTech

Британія першою у світі схвалила COVID-вакцину від Pfizer-BioNTech

Укрінформ
Уряд Великої Британії схвалив використання вакцини від коронавірусу, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

«Сьогодні уряд прийняв рекомендацію незалежного Агентства з регулювання лікарських засобів та медичних товарів (MHRA) затвердити для використання COVID-19-вакцину від Pfizer-BioNTech», - заявили в британському Кабміні.

У відомстві також додали, що сама вакцина стане доступно в країні вже наступного тижня.

За словами міністра МОЗ Метта Генкока, Британія стала першою країною у світі, яка має клінічно затверджену вакцину для постачання населенню.

Учора німецька фармацевтична компанія BioNTech та її американський партнер Pfizer подали запит в Європейське агентство лікарських засобів (EMA) на дозвіл на використання їх вакцини від коронавірусної інфекції нового типу в Євросоюзі.

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Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.

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