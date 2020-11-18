Авіакомпанії готуються до розвезення COVID-вакцин Pfizer та Moderna – ЗМІ

Міжнародні авіаперевізники вже зараз готуються до перевезення вакцин проти коронавірусу від компаній Pfizer та Moderna.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з нещодавнім опитуванням, лише 15% представників авіаіндустрії заявили про готовність щодо транспортування вакцин від Pfizer, яка вимагає температуру для збереження на рівні близько -70 градусів Цельсія. У той час як близько 60% опитаних заявили, що, можуть виконати вимоги Moderna, чия вакцина вимагає зберігання при -20 градусів Цельсія.

Зазвичай, авіакомпанії використовують контейнери з охолоджуючими матеріалами, такими як сухий лід, для транспортування фармацевтичної продукції, але деякі не мають регулятора температури, що робить продукцію більш вразливою в разі непередбачених подій, як, наприклад, затримка рейсів.

Вже зараз авіакомпанії розглядають варіанти, починаючи від великої морозильної камери, яка може коштувати приблизно стільки, як маленький автомобіль, до багаторівневих контейнерів з рідким азотом для доставки вакцин, що вимагають глибокого заморожування.

Потенційний попит на таку висококласну упаковку вакцин допоміг акціям спеціалістів із холодних контейнерів, таких як Cryoport Inc CYRX.O та німецькій компанії va-Q-tec VQTG.D. Вартість їхніх акцій за останній місяць зросла більш ніж удвічі.

Як повідомляв Укрінформ, за останні два тижні Pfizer та Moderna, компанії-розробники вакцини проти коронавірусу, заявили, що їхній варіант має близько 95% ефективності.

За даними сайту Worldometer, у світі зафіксовано 55 943 189 випадків COVID-19, зокрема 1 343 379 летальних, одужали 38 963 254 особи.