Авіакомпанії готуються до розвезення COVID-вакцин Pfizer та Moderna – ЗМІ

Авіакомпанії готуються до розвезення COVID-вакцин Pfizer та Moderna – ЗМІ

Укрінформ
Міжнародні авіаперевізники вже зараз готуються до перевезення вакцин проти коронавірусу  від компаній Pfizer та Moderna. 

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Згідно з нещодавнім опитуванням, лише 15% представників авіаіндустрії заявили про готовність щодо транспортування вакцин від Pfizer, яка вимагає температуру для збереження на рівні близько -70 градусів Цельсія. У той час як близько 60% опитаних заявили, що, можуть виконати вимоги Moderna, чия вакцина вимагає зберігання при -20 градусів Цельсія.

Зазвичай, авіакомпанії використовують контейнери з охолоджуючими матеріалами, такими як сухий лід, для транспортування фармацевтичної продукції, але деякі не мають регулятора температури, що робить продукцію більш вразливою в разі непередбачених подій, як, наприклад, затримка рейсів.

Вже зараз авіакомпанії розглядають варіанти, починаючи від великої морозильної камери, яка може коштувати приблизно стільки, як маленький автомобіль, до багаторівневих контейнерів з рідким азотом для доставки вакцин, що вимагають глибокого заморожування.

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Потенційний попит на таку висококласну упаковку вакцин допоміг акціям спеціалістів із холодних контейнерів, таких як Cryoport Inc CYRX.O та німецькій компанії va-Q-tec VQTG.D. Вартість їхніх акцій за останній місяць зросла більш ніж удвічі.

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Як повідомляв Укрінформ, за останні два тижні Pfizer та Moderna, компанії-розробники вакцини проти коронавірусу, заявили, що їхній варіант має близько 95% ефективності.

За даними сайту Worldometer, у світі зафіксовано 55 943 189 випадків COVID-19, зокрема 1 343 379 летальних, одужали 38 963 254 особи.

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