У Штатах вже вирішили, хто першим отримає щеплення з вакциною від COVID-19

Консультативний комітет з практики імунізації США шляхом голосування визначив дві групи, які в першу чергу мають отримати щеплення з вакциною проти коронавірусу.

Як повідомляє CNN, до цих груп увійшли медики та резиденти закладів тривалого догляду, передає Укрінформ.

«Фахівці з питань вакцинації американських Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) проголосували «тринадцять до одного», аби рекомендувати першочергову вакцинацію проти коронавірусу медичних працівників, а також резидентів закладів тривалого догляду», - зазначається в повідомленні.

При цьому уточнюється, що під резидентами розуміються «дорослі, які перебувають в установах, що надають різні послуги, в тому числі медичну та особисту допомогу, особам, позбавленим можливості жити самостійно».

CDC заявляє, що група закладів довготривалого догляду охоплює лише 6% випадків захворювання на COVID-19, однак показник смертності в цій групі сягає 40%. Водночас у країні було зафіксовано понад 240 тисяч захворюванням медичних працівників, з яких 858 померли.

Один голос проти під час голосування був висловлений доктором Хелен Телбот з Університету Вандербільта. Вона заявила про стурбованість, що дія вакцини не вивчалася в установах тривалого догляду.

Нагадаємо: кілька днів тому керівництво США заявило про готовність до початку вакцинації від коронавірусу впродовж наступних одного-двох тижнів. При цьому вказувалося, що в першу чергу щеплення будуть зроблені групам, які мають визначити Центри контролю та профілактики захворювань США.