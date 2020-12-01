У Бельгії створюють швидкодіючу COVID-вакцину на базі щеплення від жовтої гарячки

На базі щеплення від жовтої гарячки вчені створили швидкодіючу вакцину від коронавірусу нового типу. Її безпеку і ефективність успішно перевірили на мишах, хом’яках і мавпах.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відповідній статті, розміщеній у науковому журналі Nature.

Вчені-вірусологи під керівництвом професора Льовенського католицького університету (Бельгія) Йохана Нейтса розробили власну протикоронавірусну вакцину. Її створили на основі вірусу YF17D — ослабленої версії збудника жовтої гарячки. Саме цей вірус вчені обрали, тому що YF17D вже використовували для створення двох інших вакцин — від японського енцефаліту і лихоманки денге.

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Так, вчені вставили у геному YF17D фрагменти РНК коронавірусу, які відповідають за складання деяких сегментів двох ключових компонентів його оболонки — S-білка і N-білка. Створивши культуру подібних вірусних частинок, вчені перевірили їх дію на мишах, хом’яках і макаках-крабоїдах.

Як зазначається, ці досліди, з одного боку, підтвердили, що експериментальна вакцина виявилася безпечною для всіх випробуваних тварин. З іншого ж виявилося, що ці вірусні частинки діяли на імунітет ссавців незвично швидко. Вже через 10 днів після першої ін’єкції вони змушували імунітет виробляти рекордно багато антитіл.

Нейтс і його колеги вважають, що завдяки подібним властивостями вакцина особливо цікава для подальших клінічних випробувань на людях.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавирусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.

Фото: EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS