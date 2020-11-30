США можуть отримати перші COVID-вакцини ще до Різдва
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Як зазначається, заява урядовця прозвучала після того, як стало відомо, що компанія Moderna Inc. також може отримати дозвіл на випуск вакцини у США.
"Ймовірно, що обидві ці вакцини потраплять до людей ще до Різдва (25 грудня - ред.)", - сказав Азар.
За його словами, радники Управління з контролю за продуктами та ліками зберуться 10 грудня, щоб розглянути питання про надання дозволу на вироблення у США вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer Inc. Вона може бути затверджена та відвантажена протягом декількох днів, а вакцина від Moderna Inc. надійде на тиждень пізніше.
Урядовець також зазначив, що у понеділок на нараді з губернаторами за участю віцепрезидента США Майка Пенса обговорюватиметься, яким групам населення будуть робити щеплення першочергово.
Як повідомлялося, американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від коронавірусу, а у тяжких випадках коронавірусної хвороби – 100%. Вартість цієї вакцини може становити від 25 до 37 доларів за дозу, залежно від обсягів замовлення.
Фото: Getty Images