США можуть отримати перші COVID-вакцини ще до Різдва

Міністр охорони здоров'я США Алекс Азар заявив, що перші дві вакцини від коронавірусу - виробництва Pfizer та Moderna - можуть стати доступними для американців уже у грудні.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, заява урядовця прозвучала після того, як стало відомо, що компанія Moderna Inc. також може отримати дозвіл на випуск вакцини у США.

"Ймовірно, що обидві ці вакцини потраплять до людей ще до Різдва (25 грудня - ред.)", - сказав Азар.

За його словами, радники Управління з контролю за продуктами та ліками зберуться 10 грудня, щоб розглянути питання про надання дозволу на вироблення у США вакцини від коронавірусу виробництва компанії Pfizer Inc. Вона може бути затверджена та відвантажена протягом декількох днів, а вакцина від Moderna Inc. надійде на тиждень пізніше.

Урядовець також зазначив, що у понеділок на нараді з губернаторами за участю віцепрезидента США Майка Пенса обговорюватиметься, яким групам населення будуть робити щеплення першочергово.

Як повідомлялося, американська компанія Moderna під час третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від коронавірусу, а у тяжких випадках коронавірусної хвороби – 100%. Вартість цієї вакцини може становити від 25 до 37 доларів за дозу, залежно від обсягів замовлення.

Фото: Getty Images