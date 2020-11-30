Moderna заявила про 100% ефективності вакцини проти тяжких випадків COVID-19

Американська компанія Moderna в ході третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у пресрелізі компанії.

Первинний аналіз ефективності дослідження фази 3, відомого як дослідження COVE мРНК-1273, проводився за участю 30 тис. добровольців. Первинний аналіз базувався на 196 випадках, з яких 185 добровольців отримали плацебо, і 11 осіб отримали вакцину. Таким чином, ефективність препарату склала 94,1%.

Компанія також проаналізувала, як вакцина працює проти важкого перебігу хвороби COVID-19. Серед учасників дослідження на важку форму коронавірусу перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, яка отримала плацебо. Серед добровольців, які отримали вакцину, ніхто COVID-19 у важкій формі не захворів, що свідчить про 100-відсоткову ефективність вакцини при подібних випадках, зазначили в компанії.

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«Цей позитивний первинний аналіз підтверджує здатність нашої вакцини запобігати захворюванню COVID-19 із ефективністю 94,1% і, що важливо, здатність запобігати важкому перебігу хвороби COVID-19. Ми віримо, що наша вакцина забезпечить новий потужний інструмент, який може змінити хід цієї пандемії та допомогти запобігти важким захворюванням, госпіталізаціям та смерті», - сказав Стефан Бансель, головний виконавчий директор Moderna.

Також зазначається, що в понеділок компанія подасть заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавірусу в регуляторні органи США і ЄС.

Як повідомлялося, вартість антикоронавірусної вакцини від американської фармакологічної компанії Moderna може становити від 25 до 37 доларів за дозу, залежно від обсягів замовлення. За заявами керівництва цієї компанії, ефективність її вакцини становить понад 94%.

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