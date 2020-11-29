Британія закупить ще 2 мільйони доз вакцини від Moderna
Укрінформ
Уряд Великої Британії збільшив резерв вакцин від коронавирусу виробництва американської компанії Moderna.
Про це повідомили в уряді Британії, передає Укрінформ.
Сумарно Британія закупить у Moderna 7 млн доз вакцини, а не 5, як було зазначено раніше.
«Велька Брітанія отримує доступ до кількості доз вакцини-кандидата від Moderna, достатньої для вакцинації близько 3,5 млн осіб», - уточнює уряд.
25 листопада Єврокомісія повідомила, що уклала контракт з Moderna на закупівлю 80 млн доз.