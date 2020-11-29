Британія закупить ще 2 мільйони доз вакцини від Moderna

Уряд Великої Британії збільшив резерв вакцин від коронавирусу виробництва американської компанії Moderna.

Про це повідомили в уряді Британії, передає Укрінформ.

Сумарно Британія закупить у Moderna 7 млн доз вакцини, а не 5, як було зазначено раніше.

«Велька Брітанія отримує доступ до кількості доз вакцини-кандидата від Moderna, достатньої для вакцинації близько 3,5 млн осіб», - уточнює уряд.

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25 листопада Єврокомісія повідомила, що уклала контракт з Moderna на закупівлю 80 млн доз.