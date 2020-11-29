У Лондоні на протестах проти карантину затримали понад 60 осіб

У Лондоні на протестах проти карантину затримали понад 60 осіб

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Укрінформ
Поліція в Лондоні виготовила понад 60 затримань під час акцій проти карантину, введеного через коронавирус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Приводом для затримань послужили різні правопорушення, включаючи порушення обмежувальних заходів проти COVID-19. Нинішній локдаун закінчується в Англії 2 грудня.

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Протести проходили в Сент-Джеймс парку, недалеко від Вестмінстера. До протестувальників проти карантину приєдналися люди, які виступають проти вакцини від COVID-19.

У Британії загальнонаціональний карантин змінять місцеві обмеження.

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