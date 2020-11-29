У Лондоні на протестах проти карантину затримали понад 60 осіб

Поліція в Лондоні виготовила понад 60 затримань під час акцій проти карантину, введеного через коронавирус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Police in London said that they made over 60 arrests and expected figures to rise as they tried to break up anti-lockdown and anti-vaccine protests https://t.co/i5PQ7dAO6O pic.twitter.com/p1GWkBPDC5 — Reuters (@Reuters) November 28, 2020

Приводом для затримань послужили різні правопорушення, включаючи порушення обмежувальних заходів проти COVID-19. Нинішній локдаун закінчується в Англії 2 грудня.

Читайте також: Понад 20 мільйонів британців потраплять під жорсткий карантин

Протести проходили в Сент-Джеймс парку, недалеко від Вестмінстера. До протестувальників проти карантину приєдналися люди, які виступають проти вакцини від COVID-19.

У Британії загальнонаціональний карантин змінять місцеві обмеження.