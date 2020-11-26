Понад 20 мільйонів британців потраплять під жорсткий карантин

Понад 20 мільйонів людей на більшій частині території Англії будуть змушені жити під дією найжорсткіших обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19 після завершення загального карантину у Британії 2 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Associated Press.

Зокрема, згідно з новою трирівневою системою локальних обмежень, паби та ресторани повинні бути закритими на територіях, де мешкає понад 20 мільйонів людей.

Уряд Британії оприлюднив у четвер інформацію про трирівневу систему регіональних карантинних заходів, що набудуть чинності 2 грудня. Лише три віддалені та острівні райони країни з загальною чисельністю населення 700 000 перебувають на найнижчому рівні обмежень, де паби та ресторани зможуть відкритися працюючи як зазвичай, а члени різних домогосподарств зможуть зустрічатися в одному приміщенні.

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Більш ніж половина з 56 мільйонів жителів Англії, включаючи 8,6 мільйона мешканців Лондону, перебувають на середньому рівні, де більшість крамниць, ресторанів та підприємств галузі дозвілля зможуть відкритись — з певними обмеженнями, те саме стосується театрів та спортивних споруд.

Ще 23 мільйони людей у центральній та північній Англії, зокрема великі міста Бірмінгем та Манчестер, разом з великим графством Кент, опиняться на найвищому рівні обмежень, де паби та ресторани зможуть пропонувати клієнтам лише адресне доставлення, а місця відпочинку, такі як кінотеатри та боулінг-зали, мають залишатися закритими.

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Відповідні заходи повинні бути схвалені парламентом, який має проводити голосування з цього приводу на початку наступного тижня.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 787 572 випадки коронавірусу, зокрема 1 428 022 летальних, одужали 42 085 764 особи.