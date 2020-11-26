Понад 20 мільйонів британців потраплять під жорсткий карантин

Понад 20 мільйонів британців потраплять під жорсткий карантин

Укрінформ
Понад 20 мільйонів людей на більшій частині території Англії будуть змушені жити під дією найжорсткіших обмежень у зв'язку з пандемією COVID-19 після завершення загального карантину у Британії 2 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Associated Press.

Зокрема, згідно з новою трирівневою системою локальних обмежень, паби та ресторани повинні бути закритими на територіях, де мешкає понад 20 мільйонів людей.

Уряд Британії оприлюднив у четвер інформацію про трирівневу систему регіональних карантинних заходів, що набудуть чинності 2 грудня. Лише три віддалені та острівні райони країни з загальною чисельністю населення 700 000 перебувають на найнижчому рівні обмежень, де паби та ресторани зможуть відкритися працюючи як зазвичай, а члени різних домогосподарств зможуть зустрічатися в одному приміщенні.

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Більш ніж половина з 56 мільйонів жителів Англії, включаючи 8,6 мільйона мешканців Лондону, перебувають на середньому рівні, де більшість крамниць, ресторанів та підприємств галузі дозвілля зможуть відкритись — з певними обмеженнями, те саме стосується театрів та спортивних споруд.

Ще 23 мільйони людей у центральній та північній Англії, зокрема великі міста Бірмінгем та Манчестер, разом з великим графством Кент, опиняться на найвищому рівні обмежень, де паби та ресторани зможуть пропонувати клієнтам лише адресне доставлення, а місця відпочинку, такі як кінотеатри та боулінг-зали, мають залишатися закритими.

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Відповідні заходи повинні бути схвалені парламентом, який має проводити голосування з цього приводу на початку наступного тижня.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 60 787 572 випадки коронавірусу, зокрема 1 428 022 летальних, одужали 42 085 764 особи.

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