Британія послаблює карантин на Різдво
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.
У цей період дозволятиметься вільне пересування по країні для жителів Шотландії, Англії та Вельсу, а для північноірландців - з 22 по 28 грудня.
При цьому не планується пом'якшення карантину для святкування Нового року.
У будинках, на вулиці або у релігійних установах дозволять збиратися людям з трьох різних домогосподарств. Однак їм все ж буде заборонено збиратися в пабах чи інших закладах.
Також у різдвяний період не діятиме рекомендація щодо соціальної дистанції всередині оселі для жителів об'єднаних домогосподарств, що означає дозвіл обіймати родичів.
За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 883 001 випадок коронавірусу, зокрема 1 409 103 летальних, одужало 41 396 839 осіб.
Фото: Dominic Lipinski / PA