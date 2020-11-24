Британія послаблює карантин на Різдво

Уряд Великої Британії вирішив пом'якшити карантинні обмеження на Різдво. Пом'якшення обмежень діятиме з 23 по 27 грудня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

У цей період дозволятиметься вільне пересування по країні для жителів Шотландії, Англії та Вельсу, а для північноірландців - з 22 по 28 грудня.

При цьому не планується пом'якшення карантину для святкування Нового року.

У будинках, на вулиці або у релігійних установах дозволять збиратися людям з трьох різних домогосподарств. Однак їм все ж буде заборонено збиратися в пабах чи інших закладах.

Також у різдвяний період не діятиме рекомендація щодо соціальної дистанції всередині оселі для жителів об'єднаних домогосподарств, що означає дозвіл обіймати родичів.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 59 883 001 випадок коронавірусу, зокрема 1 409 103 летальних, одужало 41 396 839 осіб.

Фото: Dominic Lipinski / PA