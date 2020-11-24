Пандемія: у світі від COVID-19 вже одужали понад 41 мільйон людей

Станом на ранок 24 листопада в світі зареєстрували 59 515 380 випадків коронавірусу, зокрема 1 402 032 летальні випадки, а 41 157 160 осіб видужали.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Worldometer.

Найбільша кількість підтверджених заражень у США (12 777 174, Індії (9 177 840) та Бразилії (6 088 004).

Найбільший же приріст захворюваності за минулу добу – в Мексиці (7 483).

В Україні станом на вівторок із початку пандемії виявлено 635 689 випадків коронавірусу, включаючи 11 075 летальних.