ЮНІСЕФ готує «спецоперацію» для доставки COVID-вакцини у 92 країни

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) домовляється про співпрацю з понад 350 партнерами для оперативної доставки вакцини проти коронавірусу 92 країнам світу.

Серед ймовірних партнерів організації великі авіакомпанії, транспортні лінії та логістичні асоціації. Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ООН.

ЮНІСЕФ вже проінформував основні світові авіакомпанії про необхідні пропускні можливості для доставки вакцини та обговорила з ними шляхи транспортування близько 2 млрд доз вакцини наступного року.

Ще 1 млрд доз вакцини планується транспортувати морем.

Протягом найближчих тижнів ЮНІСЕФ здійснить оцінку існуючих транспортних можливостей, щоб виявити недоліки та майбутні потреби.

"Очікується, що закупівля, доставка та розповсюдження вакцин проти COVID-19 буде найбільшою та найшвидшою подібною операцією", - заявив директор відділу постачання ЮНІСЕФ.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 осіб одужали.