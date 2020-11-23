Масове тестування може ліквідувати COVID-19 за півтора місяця

Оперативне масове тестування населення кожні 3 дні, особливо людей, в яких не виявляються симптоми коронавірусу, може знищити пандемію COVID-19 за 6 тижнів.

Як передає Укрінформ, про це, як повідомляє Business Insider, йдеться в новому дослідженні Гарвардської школи охорони здоров'я та Університету Колорадо в Боулдері.

«Наш головний висновок полягає в тому, що, коли мова йде про охорону здоров'я, то краще проводити менш чутливий тест із результатами сьогодні, ніж завтра з більш чутливим тестом», – сказав професор інформатики з Університету Колорадо та один із авторів дослідження Даніель Ларремор.

Так, автори припускають, що швидкі тести, хоча і менш точні, можуть дозволити органам охорони здоров'я вдаватися до більш цілеспрямованих та дієвих заходів, а не лише до заходів загального обмеження.

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Як відомо, швидкі тести на коронавірус дешевші та можуть дати результати за лічені хвилини.

«Ці швидкі тести є тестами на заразність. Вони надзвичайно ефективно виявляють COVID-19, коли люди хворі», – зазначив професор епідеміології в Гарварді та співавтор дослідження Майкл Міна.

Тож у дослідженні припускається, що якби 50% населення США тестувалося щотижня, а ті, у кого позитивні результати, одразу йшли на самоізоляцію, це стало б величезним кроком уперед.

«Замість того, щоб змушувати всіх залишатися вдома, аби бути впевненими, що якась одна хвора людина не поширює захворювання, ми могли б спонукати до перебування вдома лише інфікованих, натомість усі інші могли б повноцінно жити», – зазначив Ларремор.

Таким чином, математичне моделювання вказує на те, що при швидкому тестуванні 75% населення міста кожні 3 дні пандемію реально перемогти всього за 6 тижнів. Адже кількість тих, хто інфікується, в цьому разі знизиться на 88%.

Як відомо, всього з початку пандемії в світі виявлено вже 59,1 млн випадків COVID-19.

Фото: AA