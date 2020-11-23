У Китаї на коронавірус протестують кілька мільйонів людей у трьох містах

У Китаї на коронавірус протестують кілька мільйонів людей у трьох містах

Укрінформ
У Китаї на тлі виявлення минулого тижня поодиноких випадків хвороби COVID-19 вирішили протестувати кілька мільйонів жителів у трьох містах країни.

Як передає Укрінформ, про це інформує Associated Press.

У містах Тяньцзінь, Шанхай та Маньчжоулі запровадять жорсткі карантинні обмеження попри невелику кількість нових випадків COVID-19.

Два останні підтверджені випадки зараження, виявлені в місті Шанхай, пов’язані з працівником місцевого летовища, який у листопаді захворів на COVID-19. У зв’язку з цим керівництво летовища Пудун видало розпорядження перевірити всіх співробітників, загалом аналізи були взяті у 17 719 осіб.

У місті Тяньцзінь на коронавірусну хворобу вирішили перевірити 2,2 млн жителів нового району Біньхай після того, як минулого тижня там зафіксували п’ять випадків місцевої передачі вірусу.

У місті Маньчжоулі, з населенням понад 200 тисяч осіб на кордоні з РФ, в суботу підтвердили два випадки зараження коронавірусом. Влада оголосила про підготовку масового тестування всіх жителів міста, а також закрила всі школи та розважальні заклади та заборонила публічні зібрання.

Китай вдається до жорсткого централізованого підходу щоразу, коли підтверджуються нові випадки місцевої передачі коронавірусу.

Читайте також: Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус неможливе

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 видужали.

Фото: Xinhua

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-