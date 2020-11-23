У Китаї на коронавірус протестують кілька мільйонів людей у трьох містах

У Китаї на тлі виявлення минулого тижня поодиноких випадків хвороби COVID-19 вирішили протестувати кілька мільйонів жителів у трьох містах країни.

Як передає Укрінформ, про це інформує Associated Press.

У містах Тяньцзінь, Шанхай та Маньчжоулі запровадять жорсткі карантинні обмеження попри невелику кількість нових випадків COVID-19.

Два останні підтверджені випадки зараження, виявлені в місті Шанхай, пов’язані з працівником місцевого летовища, який у листопаді захворів на COVID-19. У зв’язку з цим керівництво летовища Пудун видало розпорядження перевірити всіх співробітників, загалом аналізи були взяті у 17 719 осіб.

У місті Тяньцзінь на коронавірусну хворобу вирішили перевірити 2,2 млн жителів нового району Біньхай після того, як минулого тижня там зафіксували п’ять випадків місцевої передачі вірусу.

У місті Маньчжоулі, з населенням понад 200 тисяч осіб на кордоні з РФ, в суботу підтвердили два випадки зараження коронавірусом. Влада оголосила про підготовку масового тестування всіх жителів міста, а також закрила всі школи та розважальні заклади та заборонила публічні зібрання.

Китай вдається до жорсткого централізованого підходу щоразу, коли підтверджуються нові випадки місцевої передачі коронавірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада у світі зареєстрували 58 985 500 випадків коронавірусу, зокрема 1 393 671 летальний випадок та 40 766 904 видужали.

Фото: Xinhua