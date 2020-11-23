Кличко пояснив, чому масове тестування на коронавірус неможливе

Провести масове тестування на Covid-19 складно технічно, адже лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу 23 листопада поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

«Жодна велика країна не робить масового тестування своїх громадян. Це надто складно технічно. Лабораторії не встигнуть за короткий час обробити дуже велику кількість тестів», - зазначив Кличко.

Кличко зауважив, що безкоштовні тести на коронавірус у державних медзакладах роблять пацієнтам з підозрою на COVID-19, тобто за рекомендацією лікаря.

«До сімейного лікаря потрібно зателефонувати, а не йти на прийом. Бо сьогодні головне – не створювати масового скупчення людей, серед яких можуть бути й інфіковані», - наголосив Кличко.

Кличко зауважив, що показник тестування в столиці є найвищий в Україні і становить понад 350 тестів на 100 тисяч мешканців.

«У комунальних медзакладах і лабораторному центрі з початку пандемії вже дослідили майже 227 тисяч зразків біоматеріалу методом-ПЛР, а методом ІФА на виявлення антитіл зробили майже 80 тисяч тестів», - повідомив Кличко.

Він зазначив, що продовжують працювати і мобільні бригади медиків, які забирають зразки матеріалу для дослідження у пацієнтів вдома. Від початку роботи вони відібрали майже 139 тисяч зразків біоматеріалу для ПЛР-тестів.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.

У Києві на сьогодні вже 60 218 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу коронавірус діагностовано у 1 212 осіб.