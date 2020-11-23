У Києві за період пандемії від COVID-19 померли 496 жінок та 647 чоловіків

Загалом за період пандемії в Києві померли 496 жінок та 647 чоловіків.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Загалом за період пандемії в столиці померли 496 жінок та 647 чоловіків", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що останніми тижнями збільшилась і кількість летальних випадків від вірусу. За статистикою, найбільше людей помирають у віці за 65 років - це 71%, у віці від 50 до 65 років - 23%.

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"Це в основному пацієнти, котрі мають супутні патології, - цукровий діабет, ожиріння, хвороби серця. У них вірус викликає ускладнення", - сказав він.

Також Кличко повідомив, що за минулу добу у Києві найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус – 112. "На сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 2069 хворих на коронавірус, 29 з них - діти. У важкому стані перебувають 827 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 1092 людини, під апаратами ШВЛ – 30 хворих", - зазначив Кличко.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 листопада в Україні зафіксували 10 945 нових випадків COVID-19. Всього за весь час пандемії захворіли 635 689 осіб.