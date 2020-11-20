У стаціонарах Києва лікуються майже дві тисячі хворих з коронавірусом

У стаціонарах медзакладів Києва лікуються 1966 хворих на коронавірус, з них 24 дитини.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"І далі збільшується в столиці кількість хворих на коронавірус, яким потрібна госпіталізація. Сьогодні в стаціонарах медзакладів міста лікуються 1966 хворих на коронавірус, з них 24 дитини. У тяжкому стані перебувають 730 пацієнтів", - повідомив Кличко.

За його словами, кисневу підтримку отримують 1035 людей. Під апаратами ШВЛ - 35 хворих.

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.