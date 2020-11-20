Коронавірус у Києві: за добу - 1391 випадок, 33 хворих померли

У Києві за добу коронавірус виявлено у 1391 людини, померли 33 пацієнти.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу у нас в Києві 1391 хворий. Померли 33 людини. Всього коронавірус забрав життя 1080 киян", - сказав Кличко.

За його словами, захворіли 832 жінки віком від 18 до 91 років, 48 дівчаток від одного місяця до 17 років, 462 чоловіки віком від 18 до 87 рокiв і 49 хлопчиків від двох місяців до 16 років. Госпіталізували 84 пацієнтів, решта - на самоізоляції.

Кличко також повідомив, що вперше у столиці виявлена така кількість хворих медиків - 64.

Водночас одужали у Києві 376 людей. Загалом від початку пандемії коронавірус подолав 20 391 мешканець Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 185, у Деснянському – 184 і в Дніпровському районі – 165 випадків", - сказав міський голова.

За його словами, загалом підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у столиці 56 594.

Як повідомлялося, в Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджено 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу 14 575.