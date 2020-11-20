В Україні за добу виявили 14 575 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 20 листопада лабораторно підтверджені 598 085 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, із них за добу - 14 575.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у Фейсбуці.

"14 575 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 549 дітей та 613 медпрацівників", - написав він.

Міністр поінформував, що за минулу добу зареєстровано 229 летальних випадків, водночас 7 845 осіб одужали. Госпіталізовано 1 728 пацієнтів.

За інформацією глави МОЗ, найбільше підтверджених випадків COVID-19 за добу зареєстровано у Києві (1 391), Дніпропетровській (1 174), Київській (1 080), Хмельницькій (805) та Сумській (748) областях.

Загалом за весь час пандемії в Україні виявлено 598 085 випадків зараження коронавірусом, зокрема 10 598 летальних, одужало 274 324 особи.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зареєстровано 57 236 335 випадків коронавірусу, зокрема 1 365 634 летальні, здолали недугу 39 722 802 особи.