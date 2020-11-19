Шмигаль - на зустрічі з мерами: Не хочемо жорсткого локдауну, готові вислухати поради

Карантин вихідного дня - єдина альтернатива локдауну.

Як передає Укрінформ, про це на зустрічі з мерами міст сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

Зустріч проходила онлайн, у ній також взяли участь керівництво Міністерства охорони здоров’я та представники інших міністерств.

Глава уряду закликав міських голів дотримуватися карантину «вихідного дня», адже це єдина альтернатива локдауну. Він повідомив, що варто розглядати всі можливі варіанти на випадок погіршення ситуації із захворюваністю, в тому числі й можливе посилення карантинних обмежень.

«Ми не хочемо запроваджувати жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради», — зазначив Прем’єр-міністр, звертаючись до мерів.

За його словами, уряд спрямував до міських бюджетів другий транш у розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжкомісць киснем.

Також Шмигаль закликав очільників міст налагодити маршрутизацію перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, що покращить процес перевезення кисневого обладнання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 листопада в Україні зафіксовано 13 357 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Фото: Урядовий портал