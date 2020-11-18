Санкції за порушення карантину вихідного дня будуть для всіх однаковими — Президент

Президент Володимир Зеленський запевнив, що санкції за недотримання карантину вихідного дня будуть застосовуватися щодо всіх без винятку порушників.

Про це він заявив у влозі на своїй сторінці у Фейсбуці, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми не будемо діяти за принципом: друзям усе, а ворогам — локдаун. Санкції за порушення карантину вихідного дня будуть однакові для всіх. Це стосується, до речі, і власника фітнес-клубу "5 елемент". З одного боку, ви кричите, що ситуація з поширенням COVID-19 критична, а з іншого - сприяєте цьому! Мені здається, треба вирішити: ви або рятівник, або комерсант. Раджу не витрачати кошти на ботоферми, які мають говорити про політичні переслідування опозиції, а зберегти гроші на виплату штрафів", - заявив Зеленський.

Він нагадав, що спорткомплекс "5 елемент" уже отримав штраф за порушення карантину на минулих вихідних, і якщо порушення повторюватимуться, будуть нові штрафи.

Водночас Президент подякував керівництву Національної поліції та Міністерства внутрішніх справ за оперативну реакцію на ситуацію із порушенням карантину вихідного дня клубом відпочинку, який належить синові керівника департаменту Нацполіції.

"Звісно, я дивився один сюжет, напевно, всі дивилися, про роботу на вихідних клубу, що належить сину одного з поліційних начальників. Уже сьогодні його звільнено з Національної поліції. Я дякую керівництву Нацполіції та МВС за оперативну і справедливу реакцію. Закон в Україні має бути й буде один для всіх, особливо це стосується вартових правопорядку, які мають слідкувати за дотримання саме цього закону", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, за порушення карантину вихідного дня на спорткомплекс "5 елемент" поліція наклала штраф та розпочала кримінальне провадження.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії карантину вихідного дня. 17 листопада стало відомо, що Наумова звільнили з посади.