Після скандалу з порушенням карантину звільнили главу департаменту Нацполіції
Укрінформ
Начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова звільнили із займаної посади.
Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.
«Він звільнений із займаної посади з сьогоднішнього дня. Службова перевірка триває – за тими фактами, що були викладені в ЗМІ», - повідомив Тракало.
Раніше ЗМІ повідомляли, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії карантину вихідного дня.