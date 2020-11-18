Після скандалу з порушенням карантину звільнили главу департаменту Нацполіції

Начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова звільнили із займаної посади.

Про це у коментарі Укрінформу повідомив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало.

«Він звільнений із займаної посади з сьогоднішнього дня. Службова перевірка триває – за тими фактами, що були викладені в ЗМІ», - повідомив Тракало.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії карантину вихідного дня.