На організатора мітингу рестораторів у Запоріжжі склали адмінпротокол

У Запоріжжі поліція склала адміністративний протокол на організатора мітингу рестораторів. У заході взяли участь близько 500 людей, що є порушенням карантинних заходів.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в пресслужбі ГУНП в Запорізькій області.

“Стосовно організатора мітингу складено адміністративний протокол за ст. 44-3 КУпАП, за порушення карантинних заходів (на мітингу були присутні понад 20 осіб)”, - заявили в поліції.

Як раніше повідомлялось, 11 листопада в кількох містах України відбулись акції власників та працівників кафе, барів, ресторанів. Люди вимагали, аби влада скасувала часові обмеження роботи закладів (через карантин наразі заборонено працювати у нічний час з 20:00 до 07:00 – ред.), а також висловились проти введення карантину вихідного дня. У Запоріжжі захід проходив на майдані Героїв, де зібралось близько 500 людей.

Карантин вихідного дня введено в країні з 14 по 29 листопада. Кафе, ресторанам та барам дозволено працювати з понеділка по п'ятницю до 22:00.