Карантин вихідного дня: мер Чернігова просить поліцію не поспішати штрафувати бізнес
Зробив він це на розширеній нараді в мерії 17 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Я звертаюся до працівників поліції: не спішіть!" - сказав мер.
Він зазначив, що в історії бували випадки, коли накази "згори" пізніше визнавались неправомірними, тож застеріг поліцію від можливої помилки.
"Треба так виконувати ці команди, щоб усім було добре. Мені не зовсім коректно це коментувати - разом з тим, життя є життя і можна дуже ретельно виконувати їх, а можна не дуже. До речі, до честі нашої поліції, я вважаю, що ми нормально зорієнтувалися в цій ситуації", - сказав міський голова.
Водночас Атрошенко не підтримав позицію мерів деяких українських міст, які публічно демонструють непокору рішенню уряду про запровадження карантину вихідного дня. Бо це, вважає він, послаблює державу і дезорієнтує підприємців, яких, попри дозвіл мерії працювати, місцева поліція все одно штрафує.
Атрошенко нагадав, що Чернігівська міська рада направила до Кабінету Міністрів України звернення з проханням скасувати карантин вихідного дня. У мерії вважають, що ні його позитивні наслідки, ні втрати як слід не прораховані.
Фото: chernigiv-rada.gov.ua