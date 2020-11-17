Карантин вихідного дня: мер Чернігова просить поліцію не поспішати штрафувати бізнес

Міський голова Чернігова Владислав Атрошенко закликав поліцію не поспішати штрафувати підприємців за порушення карантину вихідного дня.

Зробив він це на розширеній нараді в мерії 17 листопада, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я звертаюся до працівників поліції: не спішіть!" - сказав мер.

Він зазначив, що в історії бували випадки, коли накази "згори" пізніше визнавались неправомірними, тож застеріг поліцію від можливої помилки.

"Треба так виконувати ці команди, щоб усім було добре. Мені не зовсім коректно це коментувати - разом з тим, життя є життя і можна дуже ретельно виконувати їх, а можна не дуже. До речі, до честі нашої поліції, я вважаю, що ми нормально зорієнтувалися в цій ситуації", - сказав міський голова.

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Водночас Атрошенко не підтримав позицію мерів деяких українських міст, які публічно демонструють непокору рішенню уряду про запровадження карантину вихідного дня. Бо це, вважає він, послаблює державу і дезорієнтує підприємців, яких, попри дозвіл мерії працювати, місцева поліція все одно штрафує.

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Атрошенко нагадав, що Чернігівська міська рада направила до Кабінету Міністрів України звернення з проханням скасувати карантин вихідного дня. У мерії вважають, що ні його позитивні наслідки, ні втрати як слід не прораховані.

Фото: chernigiv-rada.gov.ua