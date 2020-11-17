Рада провалила постанову про скасування карантину вихідного дня

Верховна Рада відхилила проєкт постанови з рекомендацією Кабінету Міністрів переглянути рішення щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного проєкту постанови №4381 у цілому підтримали 149 народних депутатів при мінімально необхідних 226-ти.

У проєкті постанови уряду рекомендувалося протягом трьох днів переглянути ухвалене ним 11 листопада рішення щодо запровадження в Україні карантину вхідного дня з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. У документі наголошвалося, що відповідні заходи можуть мати значний негативний вплив на вітчизняну економіку.

Також проєкт постанови ВР №4381 передбачав пом'якшення карантину вихідного дня щодо приймання відвідувачів у барах, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрах та інших закладах розважальної діяльності, спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, а також у сфері торговельного і побутового обслуговування населення. Аналогічна рекомендація стосувалася й діяльності закладів культури і проведення культурно-масових заходів.

Ініціаторами відповідного законодавчого акту виступили заступниця голови ВР Олена Кондратюк і керівники депутатських фракцій партій «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Голос» та «Опозиційна платформа – за життя».

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада Кабінет Міністрів ухвалив рішення про відмову від адаптивного карантину і запровадження на території України обмежень помаранчевого рівня. Уряд вирішив, починаючи з 14 листопада, на три тижні запровадити карантин вихідного дня. Під час нього діє заборона на роботу будь-яких магазинів, установ, закладів громадського харчування, культури тощо, окрім громадського транспорту, продовольчих магазинів, медичних і фінансових установ, аптек, АЗС (за винятком зон харчування), СТО, ветеринарних аптек.

13 листопада на позачерговому засіданні Івано-Франківський виконавчий комітет міської ради оголосив на території громади усі вихідні до 30 листопада робочими днями, що дозволило працювати підприємствам малого і середнього бізнесу.