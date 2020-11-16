ОАСК отримав три позови щодо скасування карантину вихідного дня

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло три позови щодо скасування карантину вихідного дня.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва з позовами звернулись Львівський будинок органної та камерної музики, Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки та Львівський кіноцентр. Відповідачем у кожному з позовів зазначений Кабінет Міністрів України”, - йдеться в повідомленні.

В ОАСК поінформували, що позивачі просять суд скасувати встановлені урядом додаткові карантинні обмеження в період з 00 год. 00 хв. суботи до 00 год. 00 хв. понеділка на території України з 14 по 30 листопада 2020 року. Зокрема, йдеться про оскарження п.15 постанови Кабінету Міністрі №641 від 22.07.2020 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в редакції від 11.11.2020.

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На думку позивачів, встановлені обмеження негативно плинуть на діяльність закладів культури та призведуть до втрат близько 50% їх доходів за вихідні дні.

Суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 11 листопада ухвалив рішення щодо запровадження в Україні карантину вихідного дня. Очікується, що такі обмеження діятимуть упродовж трьох тижнів.

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На нараді в Офісі Президента 16 листопада секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов поінформував, що карантин вихідного дня дав змогу зменшити контакти між українцями, й активність людей у великих містах у суботу знизилася на 18,5%, а в неділю – на 27%.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, зокрема за добу 9832.